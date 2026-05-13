Многофункциональное спортивное ядро появится в Сокольниках

В районе Сокольники в рамках строительства жилого квартала создадут общедоступное многофункциональное спортивное ядро общей площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— В рамках строительства жилого квартала в районе Сокольники на площади более 2,5 тысячи квадратных метров создадут многофункциональное спортивное ядро. Там появится более 10 видов спортивных площадок, которые будут доступны всем жителям района. В частности, на площади свыше 1,3 тысячи квадратных метров обустроят площадки для мини-футбола, пляжного волейбола, петанка и тенниса. Через весь квартал протянется сеть велосипедных дорожек с местами для отдыха. Маршрут обеспечит бесшовную связь с парком «Сокольники»: жители смогут на велосипеде выехать из квартала и продолжить движение по велосипедной сети парка, — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Для всей спортивной инфраструктуры продумана система освещения, заниматься можно будет даже в темное время суток.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, для занятий функциональным спортом и силовыми тренировками будет создана отдельная зона воркаута со скалодромом и площадкой для стритбола общей площадью около 500 квадратных метров. Здесь установят боксерскую и баскетбольную стойки, турники и шведские стенки, брусья, тренажер-канат. Появятся и площадки для настольного тенниса и йоги площадью свыше 180 квадратных метров. Рядом обустроят современные парковки и станцию технического обслуживания велосипедов.

Реализация проекта на всех этапах проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Создание спортивных площадок входит в проект строительства жилого комплекса. В рамках первой очереди возводятся два корпуса общей площадью 95,6 тысячи квадратных метров, объединенные двухуровневым паркингом. Благоустройство возле них займет порядка 1,9 гектара, озеленение – свыше семи тысяч «квадратов». Инспекторы Комитета уже провели первую выездную проверку объекта, в ходе которой оценили выполненный объем земляных работ, устройство «стены в грунте» и буронабивных свай на соответствие проектной документации.

Благоустройство и озеленение жилого квартала станут логичным продолжением расположенного рядом парка «Сокольники». Девелопер проекта – компания «Новая Эра».