"Солнце Москвы" продлит работу в день проведения акции "Ночь в музее"

Колесо обозрения "Солнце Москвы" продлит работу на один час в день проведения акции "Ночь в музее", 16 мая. Вечером оно окрасится в синий цвет, сообщила пресс-служба площадки.

Уточняется, что в этот день колесо будет работать до 00:00.

"Вечером колесо обозрения засияет синей архитектурной подсветкой, которая дополнит атмосферу акции и станет частью вечерней программы", – говорится в сообщении.

Как подчеркнула пресс-служба, "Солнце Москвы" поддерживает значимые общегородские акции и памятные даты, в том числе специальные световые сценарии и праздничные программы.

Ранее на официальном сайте акции "Ночь в музее" открылась регистрация. В этом году в рамках ночного марафона организовано более 600 событий на 170 площадках. Акция приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.