Музей Г.О.Р.А. присоединится к акции «Ночь музеев»

16 мая филиал Музея Победы — Музей Г.О.Р.А. традиционно присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев», которая в этом году пройдет под девизом «Родное». Москвичей и гостей столицы ждет большая интерактивная программа, однодневная выставка и парад моделей кораблей.

© Вечерняя Москва

— В этом году мы приглашаем гостей погрузиться в историю страны 1941-1945 годов, познакомиться с военной техникой времен Великой Отечественной и узнать о событиях, которые объединили миллионы людей. Для посетителей мы подготовили большую интерактивную программу по экспозиции Музея Г.О.Р.А., — отметили в Музее Победы.

На тематических площадках гостям предложат узнать о подготовке солдат Красной Армии и пройти курс молодого бойца. Здесь можно будет поучаствовать в перетягивании каната, прохождении полосы препятствий, штыковом бою и метании гранаты, а также пострелять в интерактивном тире. В тематической фотозоне взрослые и дети смогут примерить костюмы и военную экипировку 1940-х годов и сделать памятные фотографии. Самых юных посетителей пригласят на творческие мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. На главной сцене Музея Г.О.Р.А. можно будет исполнить в караоке всеми любимые песни середины XX века.

Кроме того, москвичам и гостям столицы представят однодневную выставку поискового движения «Тризна». Посетители филиала Музея Победы увидят реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской, Тверской областях. На выставке покажут личные вещи красноармейцев, оружие, документы, предметы солдатского быта, а также фотостенды, рассказывающие о деятельности поисковиков. Гости Музея Г.О.Р.А. смогут подержать в руках макеты оружия времен Великой Отечественной войны.

На одной из площадок можно будет познакомиться и с современным технологиями. Представители Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) проведут для гостей культурной площадки мастер-классы по управлению дронами.

Завершится программа «Ночи Музеев» показательными выступлениями Федерации судомодельного спорта России. Гостей пригласят на парад радиоуправляемых моделей кораблей с праздничной иллюминацией, который состоится на площадке Военно-морской техники.