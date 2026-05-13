Москвичам напомнили о правах потребителей при выборе клининговой компании и химчистки

С наступлением теплого сезона москвичи начинают активно подготавливать свои квартиры к лету: проводят генеральную уборку и химчистку зимнего гардероба, обновляют домашний интерьер, меняют и устанавливают пластиковые окна. В Департаменте информационных технологий города Москвы рассказали, как рекомендации экспертов столичного портала потребителя помогут сориентироваться при выборе услуг клининга и химчистки, покупке мебели и установке пластиковых окон.

«Материалы столичного портала потребителя помогут жителям не только выбрать качественные товары и услуги для подготовки дома к лету, но и защитить свои права в случае возникновения спорных ситуаций с продавцами и исполнителями услуг. Например, если приобретенный товар не подошел или в нем обнаружились недостатки, а также в случае, если возникли претензии к качеству предоставленных услуг. Достаточно выбрать нужный материал из тематических разделов, ввести запрос в строку поиска или воспользоваться чат-ботом портала, который быстро подберет необходимые материалы», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Качественно провести генеральную уборку

Генеральная уборка дома остается непростой комплексной задачей, требующей сил, времени и терпения. Для тех, кто не готов заниматься этим самостоятельно, альтернативой может стать профессиональный клининг. О том, на что обратить внимание при выборе компании, чтобы уборка была выполнена качественно и в срок, расскажет материал «Услуги клининга — чем руководствоваться потребителю?». Эксперты советуют заранее изучить информацию об организации и предоставляемых услугах. Для безопасности при заключении договора также стоит запросить данные о сотруднике, который будет проводить уборку, и уточнить, какие моющие средства будут применяться. Исполнитель обязан выбирать только сертифицированные моющие и чистящие средства.

Смена зимнего гардероба на летний и приведение в порядок текстиля и ковров также требуют времени и внимательного подхода. Перед тем как отдать шубы, пуховики, шторы и ковры в химчистку, эксперты рекомендуют ознакомиться с информацией об организации и порядком сдачи и получения вещей. В договоре или квитанции должны быть подробно указаны все детали оказания услуги, включая особенности материала изделия и имеющиеся дефекты. Во время приемки вещей сотрудник химчистки также должен тщательно осмотреть изделия, в том числе маркировочную ленту и фурнитуру, а при необходимости даже провести пробу на стойкость красителя. Это поможет обеспечить качественную обработку и решить возможные спорные ситуации.

Безопасно обновить интерьер

Теплый сезон многие горожане также используют как время для установки или замены пластиковых окон. Такие конструкции просты в уходе, обладают эстетичным внешним видом и обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, герметичность. Они защищают от шума и сквозняков, не нуждаются в покраске и сложном уходе, а также помогают формировать индивидуальный стиль интерьера. Однако изготовление и установка пластиковых окон требуют от исполнителя опыта и определенной квалификации. Чтобы получить качественные и долговечные стеклопакеты, эксперты советуют еще до заключения договора изучить полную информацию об исполнителе, о сроках проведения работ, качестве материалов, формах оплаты и многом другом.

Кроме того, перед подписанием договора следует удостовериться, что в нем указаны не только данные об организации и сроках проведения работ, но и порядок их приемки, процедура демонтажа и вывоза старых окон, гарантийные обязательства и ответственность исполнителя в случае некачественного выполнения работ по договору. Если мастера нарушили сроки изготовления и установки окон, то заказчик вправе назначить новый срок или расторгнуть договор, потребовав компенсацию расходов.

Если подготовку квартиры к лету решено дополнить обновлением мебели, то при ее выборе эксперты советуют ориентироваться в первую очередь не только на дизайн, но и на качество продукции, чтобы исключить любое негативное воздействие на человека. Для этого важно знать, как и какую информацию следует получить у продавца, прежде чем оплатить шкаф или кровать. Продавец или изготовитель мебели обязан предоставить достоверную информацию о товаре в виде маркировки или инструкции по эксплуатации и сборке, если мебель поставляется в разобранном виде. Продукция также должна быть изготовлена с учетом обеспечения механической, химической, санитарно-гигиенической, пожарной и электрической безопасности.

Портал потребителя создан в 2022 году Правительством Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве. Написанные простым и понятным языком публикации портала помогают разбираться в спорных ситуациях между потребителем и продавцом или поставщиком услуг. Помимо практических рекомендаций, в материалах также содержатся наименования соответствующих нормативных актов, на которые можно опираться при общении с продавцами товаров и исполнителями услуг. Для регистрации на ресурсе достаточно иметь учетную запись на mos.ru. Проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителя также можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по городу Москве: +7 495 539⁠-36⁠-96.

