Ракова объявила о старте чемпионата для людей с особенностями здоровья в Москве

В Москве начался отборочный этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс — 2026». Об этом в среду, 13 мая, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заявки на участие уже успели подать более 1,5 тысячи жителей столицы с особенностями здоровья, в том числе школьники, студенты и взрослые специалисты.

— Чемпионат «Абилимпикс» дает тысячам таких москвичей возможности для профессионального роста и трудоустройства. Только в 2025 году предложения о работе получили 700 конкурсантов, — добавила Ракова.

Мастерство участников будут оценивать свыше 300 экспертов, включая представителей крупнейших столичных работодателей.

Помимо этого, компании участвуют в запуске новых конкурсных компетенций. В этом году программа расширена 12-ю новыми профессиональными направлениями.

— Например, по запросу Московского протезно-ортопедического предприятия для чемпионата разработана компетенция «Техник-протезист». Для промышленного сектора добавлены «Метрология» и «Кузовной ремонт», — подытожила заммэра.

Самое большое число конкурсантов заявилось на соревнования по столярному и слесарному делу, робототехнике, управлению БПЛА. Популярны и креативные профессии — художник, флорист.

Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс — 2026» будет проходить на двадцати городских площадках. По итогам в следующий этап пройдут по пять лучших участников в каждой компетенции.

Они выступят в финале Московского чемпионата «Абилимпикс — 2026» этой осенью и будут бороться за право представить город на национальном уровне.

