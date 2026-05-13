Сергунина анонсировала главный событийный проект Москвы в летний сезон

Третий сезон масштабного проекта «Лето в Москве» начнется 30 мая. Об этом в среду, 13 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Проект объединит более 500 площадок во всех округах и районах города, многие из которых находятся за пределами центра Москвы.

Среди основных точек — ВДНХ, кинопарк «Москино», площадь Революции и Манежная площадь, музей-заповедник «Коломенское», Парк Горького, олимпийский комплекс «Лужники».

Главная тема «Лета в Москве» в 2026 году — «Время быть вместе». Она отразится в благотворительных, культурных, познавательных, спортивных и остальных мероприятиях.

— Частью сезонного проекта станут фестивали: «Театральный бульвар», «Времена и эпохи», «Усадьбы Москвы». Также горожан и туристов ждут концерты, мастер-классы и экскурсии, — отметила Сергунина.

Кроме того, событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

С 16 на 17 мая в столице пройдет ежегодная акция «Ночь в музее». Для жителей и гостей города подготовили экскурсии и лекции, концерты и спектакли, выставки и творческие встречи.