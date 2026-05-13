Названа дата наступления метеорологического лета в Москве

Метеорологическое лето может начаться в столице со среды, 13 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, температурные прогнозы на 13 мая более теплые, кроме того, очень теплая и ночь. Минимальная температура воздуха составила плюс 13,2 градуса, что дает надежду на превышение 15-градусной отметки – тогда и начнется "второй отсчет дней метеорологического лета".

Синоптик отметил, что вторник, 12 мая, в Москве оказался более холодным, чем ожидалось, и положительная температурная аномалия, накопленная с момента первой попытки метеорологического лета закрепиться в городе, обнулилась.

Ранее сообщалось, что столицу накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. Как заявила синоптик Татьяна Позднякова, такая погода будет наблюдаться по субботу, 17 мая, включительно.