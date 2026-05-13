Столичные волонтеры собрали для бойцов СВО более тонны помощи ко Дню Победы

В преддверии 81-й годовщины Победы столичные волонтеры, школьники и студенты колледжей объединились для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых регионов. С 16 апреля по 11 мая в Москве прошли десятки акций и мероприятий: от создания окопных свечей и маскировочных сетей до отправки гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику.

Гуманитарная помощь школ

Волонтеры московского образования провели просветительские и мемориально‑патронатные акции, а также подготовили более 25 тысяч открыток для участников СВО в рамках городской акции «Открытки ко Дню Победы».

Волонтеры школы № 2109 на постоянной основе помогают в проекте «Полевая кухня» со сбором сухпайков: чистят овощи для дальнейшей сушки, подписывают готовые пакеты с едой и формируют наборы. А волонтеры специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 73 и школы № 2031 пишут письма участникам СВО.

В школе № 1508 организовали масштабный сбор гуманитарной помощи для военных. В акции приняли участие ученики всех возрастов, родители и педагоги. Вместе они собрали теплые вещи, предметы первой необходимости, средства гигиены и сладости. Волонтеры школы № 1354 «Вектор» дополнили посылки с гуманитарной помощью талисманами, сделанными своими руками, — деревянными фигурками и мягкими брелоками.

Учащиеся, родители и коллектив школы № 1582 объединились для изготовления окопных свечей. Они участвовали в сборе необходимых материалов и создании самих изделий.

Волонтеры школы № 1347 к Дню Победы отправили посылки с продовольствием и медикаментами. Кроме того, ребята регулярно посещают «Московский дом солдатского сердца», а ветераны СВО в ответ проводят в школе классные часы.

Мероприятия ко Дню Победы провели в школе № 1391. Они плели маскировочные сети, писали письма, смотрели документальные фильмы о волонтерах спецоперации и готовились раздавать георгиевские ленточки и информационные карточки.

Ученики образовательного комплекса «Воробьевы горы» на протяжении всего учебного года плетут маскировочные сети разных расцветок, пишут военнослужащим письма и открытки с теплыми пожеланиями, а также собирают и отправляют посылки с гуманитарной помощью. Ребята помогают бойцам медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены, окопными свечами и другими необходимыми предметами.

Гуманитарная помощь колледжей

Активно поддерживают участников спецоперации и их семьи и столичные колледжи. В преддверии 9 Мая студенты и преподаватели организовали сбор гуманитарной помощи, разработали дизайн поздравительных открыток, устроили концерты, встречи с военнослужащими и театральные постановки.

Например, будущие повара из Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина и колледжа сферы услуг № 10 подготовили для военнослужащих 200 наборов сухих пайков. В каждый набор вошли мясные нарезки, украшенные пряники и сухофрукты.

Студенты и преподаватели колледжа московского транспорта и Московского автомобильно‑дорожного колледжа имени А.А. Николаева в течение месяца собирали гуманитарную помощь во всех корпусах: гигиенические принадлежности, консервы, сладости. В итоге на передовую было отправлено более тонны необходимых товаров. Кроме того, бойцам направили смартфоны, FPV‑приемники, шифраторы, дешифраторы и другие средства для радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, в технологическом колледже № 21 студенты разработали макеты 50 подарочных наборов, в которые вошли футболки, шоперы, кружки, блокноты, ручки и открытки ручной работы. К празднику все направили защитникам в Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского. Помимо этого, менеджеры креативных мероприятий под руководством приглашенного режиссера 7 мая представили защитникам премьеру спектакля «А нам бы жить», посвященного судьбам людей во время войны.

В медицинском колледже № 7 провели урок мужества, посвященный победе в Великой Отечественной войне, при участии Женского союза ветеранов боевых действий. Волонтеры также посетили участников боевых действий в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко и вручили им открытки, письма и сладкие сувениры.

Наряду со специальными мероприятиями — выставками и концертами — были организованы акции по сбору гуманитарной помощи, денежных средств и подарков для участников СВО и жителей новых регионов. В инициативах приняли участие обучающиеся Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель». Юные волонтеры собрали для учащихся Амвросиевской школы‑интерната № 4 в Донецкой области конфеты, развивающие игры и канцелярские принадлежности.

Гуманитарный груз отправили и студенты Московского колледжа имени Ф. Шопена. Инициативу организовала группа волонтеров «Помощь для СВОих». На собранные волонтерами средства закупили автомобиль «Нива», десятки устройств радиоэлектронной борьбы, запасные части и инструменты для автомобилей, бронежилеты и тактические рюкзаки, электрогенераторы, тепловые пушки и многое другое. Михайлово-Ярцевская школа искусств, в свою очередь, совместно с советом ветеранов поселка Шишкин Лес собрала денежные средства на закупку медикаментов для участников СВО.

Добро в городе

В штабах «Москва помогает» продолжается сбор гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов: принимаются продукты питания, средства личной гигиены, новая одежда и обувь, детские товары и многое другое. В столице работает 15 пунктов приема. Москвичи могут выбрать ближайший к дому или работе штаб на сайте проекта.

В год 81‑летия Победы в Великой Отечественной войне московские волонтеры активно участвовали в проведении патриотических акций. Так, 23 апреля в городе прошла акция «Георгиевская лента». Волонтеры встречали москвичей и гостей столицы на улицах и площадях, раздавали георгиевские ленты и памятки с правилами их ношения.

С 1 по 3 мая в шести столичных парках провели акцию «Спасибо герою». Волонтеры вышли в Парк Горького, парки «Зарядье», «Красная Пресня», «Сокольники», «Ходынское поле» и парк Победы на Поклонной горе. Горожане выбирали праздничные открытки и писали на них теплые пожелания героям Великой Отечественной войны и участникам СВО. Все послания были переданы адресатам к Дню Победы.

С 4 по 6 мая волонтеры провели акцию «Улицы героев». Они рассказывали москвичам и гостям столицы о подвигах участников Великой Отечественной войны. На улицах Ефремова, Маршала Рыбалко, Петра Романова, Генерала Антонова и других волонтеры раздавали письма‑треугольники — исторические справки о летчиках, танкистах, маршалах, генералах и простых солдатах.

С 1 по 11 мая традиционно работал штаб по встрече ветеранов, которые самостоятельно прибывали в Москву из регионов на празднование Дня Победы. Волонтеры встречали гостей в трех аэропортах и на семи вокзалах, помогали разместиться в залах ожидания повышенной комфортности и сопровождали до трансфера в гостиницу.

В эти же дни в рамках фестиваля «Московская весна» на 30 площадках столицы были открыты «Домики добра» проекта «Москва помогает». Жители и гости города активно участвовали в сборе помощи участникам СВО: передавали мужские подарочные наборы, стельки и хлопковые носки, а также средства гигиены — бритвенные станки, пену для бритья и многое другое. Для детей, проживающих в новых регионах, приносили новые книги для внеклассного чтения, конструкторы и настольные игры, канцелярские принадлежности и сладости.

Помощь оказывали и животным из приютов: в «Домики добра» принимали зоотовары — сухой и влажный корм, крупы (рис, гречку, пшено), наполнители и впитывающие пеленки, капли от клещей, средства для обработки помещений, амуницию и игрушки.

С 2022 года благодаря поддержке горожан собрано более пяти миллионов единиц товаров первой необходимости. За это время из Москвы в разные регионы отправлено 224 гуманитарных груза, а в работе штабов приняли участие более 18,5 тысячи волонтеров.

Столичная помощь и поддержка

С 5 по 9 мая столичные волонтеры доставили шесть тонн гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику. В основном это были продукты питания: крупы (рис, гречка), рыбные и мясные консервы, макаронные изделия, мука, соль, сахар, подсолнечное масло, лапша быстрого приготовления, бутилированная питьевая вода, пакетированный чай и кофе, а также кондитерские изделия — конфеты, печенье, зефир, в том числе для праздничного стола.

Передали также средства личной гигиены: шампуни и гели для душа, стиральный порошок, мыло, зубные пасты и щетки, влажные салфетки, памперсы и пеленки для взрослых. Еще доставили новую одежду для детей и взрослых: носки, футболки, спортивные костюмы, домашнюю обувь, перчатки, термобелье, штаны, платья, шапочки и ползунки.

Для малышей привезли сухие каши и пюре, присыпки, соски и памперсы. Детям постарше передали канцелярские товары и наборы для творчества: ручки, карандаши, пеналы, краски, пластилин, альбомы. В состав груза также вошли игрушки — конструкторы, куклы, пазлы и погремушки.

Кроме того, волонтеры привезли спортивный инвентарь: футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, манишки и сетки для площадки, кубки и медали. В состав груза также вошли спальные мешки и палатки, обогреватели, материалы для изготовления маскировочных сетей, пульсоксиметры, зеленка, бинты и жгуты, а также зажигалки, батарейки, парафин и многое другое.

К Дню Победы волонтеры подготовили отдельные подарки для ветеранов Великой Отечественной войны: коробки со сладостями (конфеты, вафли, печенье), рыбные, мясные и овощные консервы, подарочные наборы личной гигиены, сухофрукты, орехи, мед, сгущенное молоко, чай и кофе. Ветеранам также подарили пледы и постельное белье.

В Луганске столичная делегация приняла участие в городском праздничном фестивале ко Дню Победы. Волонтеры посетили местные детские социальные учреждения, провели мастер‑классы и организовали развивающие активности для детей. Эти мероприятия были направлены на создание позитивной среды, поддержку ребят и вовлечение их в волонтерское движение.