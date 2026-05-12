В будущий музей транспорта в Москве завезли первые экспонаты

В здание исторического гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице начали завозить крупногабаритную технику - это экспонаты Музея транспорта Москвы, который в будущем займет эту площадку. В экспозиции будет более 50 экспонатов, пока же свои места заняли только восемь.

"Весь процесс идет в строгом соответствии с графиком подготовки музея, чтобы представить горожанам уникальное собрание отечественного и зарубежного транспорта, а также коллекцию редких экспонатов и артефактов, - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - Мы ведем масштабную работу по реставрации и консервации каждого раритетного образца, обеспечивая его сохранность на десятилетия вперед".

Среди уже занявших свои места есть действительно уникальные машины. Трамвайные вагоны R1 и "Татра T3SU" образца 1987 года, автобусы "Икарус-280" и РАФ-976. Ждут посетителей и редкие образцы спецтранспорта: пожарная машина ПМЗ-17, медицинский автомобиль РАФ-22031 "Латвия", польская автовышка Star 28 и передвижная авторемонтная мастерская ЗИЛ-157К ПАРМ.

Как видно, представлены экспонаты разных эпох, а трамвай R1 - и вовсе современная машина. Вернее, это лишь макет трехсекционного низкопольного трамвая. Он был представлен на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге в 2014 году и наделал много шума - за ярким технологичным дизайном многие видели будущее. Но на деле машина не пошла в серию, так и оставшись макетом. R1, кстати, расшифровывается как Russia One.

А вот трамвайный вагон "Татра T3SU" - наоборот, самый массовый вагон, который поставляли в СССР из Чехословакии. Всего в Союз ввезли 11,3 тысячи единиц модели.