Синоптики пообещали москвичам дожди, грозы и туманы

В Москве и Подмосковье в ближайшие три дня ожидаются грозы, небольшие дожди, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом пишут РИА Новости.

Синоптик уточнила, что в выходные дни, 16 и 17 мая, также возможна дождливая погода, грозы.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус заметил, что после трёхдневного похолодания температура наконец вернётся в климатическую норму.

В столице воздух прогреется до +16…+18 градусов, в области — до +14…+19 градусов. Ветер будет слабым, восточным, 3–8 метров в секунду, заметил метеоролог.

Вместе с тем, погода будет облачной, местами пройдут кратковременные дожди, на юге Московской области возможны грозы, а утром местами ожидаются очаги туманов.

Синоптик Евгений Тишковец констатировал, что на необъятных просторах России в настоящее время уживаются и зима — в Сибири, и весна — на Русской равнине, и лето — на юге Дальнего Востока.

По его мнению, в ближайшие дни атмосфера стабилизируется, и погода возьмет курс на подготовку к смене климатических сезонов.