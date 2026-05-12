«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе

В Москве и Московской области с 21:00 вторника, 12 мая, до 09:00 среды, 13 мая, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с прогнозируемым туманом. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— С 21:00 мск нынешних суток до 09:00 мск среды, 13 мая, местами по столице и области ожидается туман с падением видимости до 100–500 метров, — передает ТАСС.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал «Вечерней Москве», что в столичном регионе сохраняется облачность и в ближайшие дни не стоит ждать улучшения погодных условий. Он добавил, что предстоящая неделя в Москве будет пасмурной и дождливой, но постепенно вернется тепло.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что к середине следующей недели температура воздуха в Москве повысится до плюс 25–27 градусов. Он отметил, что наиболее интенсивные осадки ожидаются в столице в пятницу и субботу, 15 и 16 мая.

По словам ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, дожди будут идти на территории Московской области на протяжении всей недели.