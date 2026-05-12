Вечером в Москве ожидается туман

С вечера 12 мая до 09:00 13 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 100–500 метров.

Жителей и гостей города просят быть осторожными и не оставлять детей без присмотра.

При управлении автомобилем в неблагоприятных погодных условиях водителей просят избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру телефона: 112.