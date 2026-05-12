Собянин рассказал, каким будет новое электродепо «Новорижское»

Сергей Собянин осмотрел ход строительства электродепо «Новорижское».

«Мы полным ходом строим Рублево-Архангельскую линию метро. В планах первый этап — 2026 год, второй этап — 2027 год. Сроки очень сжатые, амбициозные. Ну и в результате пассажиры увидят прекрасные станции, тоннели, по которым проедут, но многое остается за пределами этой картинки. Это огромное инженерное обеспечение всей системы и, конечно, электродепо, которое позволяет эксплуатировать большое количество подвижного состава. Здесь оно строится уже достаточно революционными темпами, с применением новейших технологий», — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в электродепо «Новорижское» будет отстаиваться и эксплуатироваться одновременно около 30 поездов метро. Оно будет расположено с северной стороны Новорижского шоссе в районе 23-го километра в Красногорске. Строительство ведется по типовому проекту с максимально компактным и эффективным размещением всех необходимых объектов.

На участке 13,9 гектара планируют возвести цех эксплуатационного обслуживания на 26 канав с камерой мойки составов, мотодепо с ремонтно-строительным участком, производственно-административный и инженерно-технический корпус, тренировочный полигон и многое другое. Их общая площадь составит более 48 тысяч квадратных метров. Развернутая длина путей депо превысит 10 километров.

Новое депо оснастят самым современным оборудованием с высоким уровнем автоматизации. Это позволит качественно и эффективно обслуживать составы.

Рабочие места получат свыше 520 человек. Им обеспечат стабильный доход и социальные гарантии Правительства Москвы. Кроме того, у персонала будут комфортные условия для работы и отдыха. В административном здании появится столовая на 56 мест. Комнаты отдыха локомотивных бригад организуют по типу гостиничных номеров — с размещением в двухместных блоках с санузлами. Медицинская служба будет включать кабинет предрейсовых осмотров, кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты психологов и комнаты медперсонала. Предусмотрены также актовый зал и хозяйственные помещения (прачечная, гладильная, помещения для хранения спецодежды).

Выезд и заезд подвижного состава на будущую Рублево-Архангельскую линию метро из электродепо «Новорижское» будет осуществляться по соединительному двухпутному тоннелю длиной около 1,6 километра.

Подготовительные и земляные работы сейчас находятся в завершающей стадии. Специалисты занимаются устройством монолитных конструкций и монтажом сборных железобетонных конструкций корпусов будущего депо. Строительная готовность объекта — 15 процентов. Завершить строительство планируется до конца 2027 года. До его ввода в эксплуатацию поезда Рублево-Архангельской линии будет обслуживать электродепо «Солнцево».

Вместимость нового депо составит 26 канав, ночной отстой — 23 состава по восемь вагонов. Мыть смогут по четыре состава в сутки. Эксплуатационное обслуживание составит 31 состав в сутки.

«В “Новорижское” поступят технологичные российские поезда “Москва-2026”. Они обслуживаются по контракту жизненного цикла: производитель несет ответственность за их техническое состояние в течение 30 лет. В целом за два года столичное метро закупит больше 700 вагонов “Москва-2026”», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Сегодня Московский метрополитен занимает первое место в мире по темпам обновления подвижного состава. Доля новых поездов превышает 80 процентов. В 2030 году не останется линий, по которым не будут курсировать современные составы.

По сравнению с традиционными «номерными» поездами вместимость современных составов увеличена примерно на 10 процентов. Для комфорта и удобства пассажиров обновили интерьер салона: убрали металлические стыки между сиденьями, увеличили площадь остекления на поручнях входной группы и изменили блок связи «пассажир — машинист». Салоны оснащены разъемами USB и Type-C, информационными экранами, удобной наддверной навигацией и адаптивной подсветкой в зависимости от времени суток. Во всех поездах современного поколения установлены мощные климатические системы, поддерживается комфортное освещение. Кроме того, они тише и плавнее двигаются.

Станция «Новорижская»

Строящаяся станция «Новорижская» Рублево-Архангельской линии метро расположена в районе Кунцево между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

«Новорижская» — колонная трехпролетная станция мелкого заложения. Она будет иметь два подземных вестибюля с выходами к перспективной жилой застройке, торговым центрам «Глобус» и «Лемана Про». Для маломобильных пассажиров установят шесть лифтов.

Ожидается, что новой станцией будут пользоваться более 17 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году — свыше 21 тысячи. Мультимодальные поездки станут удобнее и комфортнее: время в дороге до Большой кольцевой линии (БКЛ) сократится в четыре раза (одного часа до 20 минут), а до Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» — более чем в три раза (путь составит 30 минут).

В дизайне станции преобладают коричневые и белые тона. Колонны и потолок будут выполнены из вертикальных ламелей, создающих образ восходящего пламени. Панели потолка расположат в разных плоскостях, между ламелями встроят ленточные светодиодные светильники. На стенах платформы рядом с названием станции разместят многофигурную композицию из 3D-элементов типа «волна», которую сделают из алюминиевых сотовых панелей — их внешняя поверхность имеет шлифованную фактуру и анодирована под медь. Пол станции отделают плитами из термообработанного серого и светлого гранита. Для отделки вестибюлей применят те же материалы.

«Новорижская» строится с учетом максимального комфорта для пассажиров. На станции установят автоматы по продаже билетов и турникеты столичного производства с возможностью оплаты проезда всеми доступными способами, в том числе по биометрии.

На данный момент завершено устройство ограждающих конструкций и разработка грунта котлована, ведется возведение монолитных конструкций. Строительная готовность станции составляет 29 процентов.

Рублево-Архангельская линия метро

Новая Рублево-Архангельская ветка метро длиной 27,6 километра с 12 станциями пройдет от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск — с удобными и быстрыми пересадками на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Комфортные пересадки на МЦК и БКЛ дадут десятки вариантов маршрутов мультимодальных поездок и позволят быстро добираться до любой точки города. Станции Рублево-Архангельской линии оснастят самыми современными сервисами для пассажиров.

Линия свяжет два крупнейших деловых квартала: ММДЦ «Москва-Сити» и «СберСити» в новом районе Рублево-Архангельское. На конечной станции «Деловой центр» пассажиры смогут пользоваться инфраструктурой «Москва-Сити» — одного из крупнейших транспортных узлов города. В том числе московский городской вокзал Москва-Сити имеет потенциал развития международного сообщения. По просьбе Правительства Москвы «Российские железные дороги» прорабатывают возможность введения дополнительной остановки для части поездов Москва — Минск уже осенью 2026 года.

Открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание около одного миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы — Пресненского, Дорогомилова, Филевского Парка, Щукина, Строгина, Хорошево-Мневников, Кунцева. Речь идет также о кварталах реновации, территориях комплексной застройки и подмосковном Красногорске.

Новая линия поможет создать дополнительные варианты маршрутов мультимодальных поездок по городу: пассажиры смогут воспользоваться удобными и быстрыми пересадками на Большую кольцевую, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии метро и МЦК. Ожидается, что ежедневно пересадками будут пользоваться свыше 175 тысяч пассажиров.

Эта линия метро обеспечит транспортную доступность перспективного района «СберСити» в Рублево-Архангельском с 65 тысячами жителей и более чем 70 тысячами рабочих мест, связав его с деловым кварталом ММДЦ «Москва-Сити».

Кроме того, улучшится транспортная доступность популярных мест отдыха горожан в районе Строгино, снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии метро, а также сократится интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети. Это, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию на северо-западе Москвы: на Рублевском шоссе, проспекте Маршала Жукова и Новорижском шоссе станет на 10 процентов свободнее.

Первые две станции будущей ветки «Деловой центр» и «Шелепиха» были открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро. Сейчас они временно закрыты для проведения работ по интеграции с Рублево-Архангельской линией.

В 2021 году началось строительство участка Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Липовая роща» протяженностью 12,7 километра с шестью новыми станциями, такими как:

— «Звенигородская» — возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда;

— «Народное Ополчение» (пересадочная на одноименную станцию БКЛ) — вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова;

— «Бульвар Генерала Карбышева» — параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева;

— «Серебряный бор» — вдоль улицы Паршина вблизи пересечения с Живописной улицей;

— «Строгино» (пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии) — вдоль Строгинского бульвара;

— «Липовая роща» — на территории Московской области вдоль МКАД, между Новорижским шоссе и территорией жилой и общественной застройки «Спутник».

В 2024–2025 годах началось строительство участка от станции «Липовая роща» до станции «Новорижская» протяженностью шесть километров с двумя новыми станциями, такими как:

— «Рублево-Архангельское» — на территории одноименного микрорайона в районе Кунцево между Проектируемыми проездами № 7120 и 7101;

— «Новорижская» — в районе Кунцево между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

В перспективе планируется продление линии в Красногорск с двумя станциями под рабочими названиями «Красногорск» и «Изумрудные холмы».

На данный момент завершена механизированная проходка тоннелей на участке «Шелепиха» — «Бульвар Генерала Карбышева».

В октябре 2025 года тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Лилия» завершил проходку большого тоннеля диаметром 10 метров между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный бор», а 15 января 2026 года начал сооружение такого же тоннеля от «Серебряного бора» до «Строгина».

Второй щит-гигант «Мария» в июле 2025 года начал проходку от «Липовой рощи» в сторону «Строгина». Кроме того, в феврале — апреле 2025 года ТПМК «Натали» и «Виктория» начали проходку перегонных тоннелей между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая роща», которую завершили 26 февраля 2026 года.

В июле 2025 года ТПМК «Александра» приступил к сооружению левого перегонного тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Новорижская», а в октябре этого же года ТПМК «София» начал проходку правого тоннеля.

Завершение строительства первого участка Рублево-Архангельской линии метро намечено на 2026 год. Движение откроют от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар Генерала Карбышева». Он улучшит транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово, Филевский Парк.

Пассажиры смогут пересесть на МЦК и три линии метро: Солнцевскую, Филевскую и БКЛ. Планируется, что на момент открытия пассажиропоток этого участка составит более 90 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году возрастет почти на 50 процентов и превысит 128 тысяч пассажиров в сутки. Пересадками на другие линии будут пользоваться более 65 тысяч пассажиров в сутки.

Второй и третий участки — «Бульвар Генерала Карбышева» — «Липовая роща» и «Липовая роща» — «Новорижская» соответственно — введут в 2027 году. Ожидается, что к 2033 году пассажиропоток на линии увеличится почти в три раза и превысит 266 тысяч пассажиров в сутки.

Итоги реализации программы строительства Московского метрополитена

С 2011 года Правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию более 260 километров линий, 127 станций, 14 электродепо (включая вагоноремонтный завод «Братеево») Московского метрополитена и МЦК.

Кроме того, совместно с ОАО «РЖД» введены в эксплуатацию линии наземного метро четырех Московских центральных диаметров (МЦД) — это 303 километра путей и 138 станций.

Новые линии и станции московского метро, МЦК и МЦД

Люблинско-Дмитровская линия:

— участок от станции «Марьино» до станции «Зябликово» (три станции);

— участок от станции «Марьина Роща» до станции «Физтех» (девять станций).

Калининская и Солнцевская линии:

— участок от станции «Новогиреево» до станции «Новокосино» (одна станция);

— участок от станции «Деловой центр» до станции «Аэропорт Внуково» (14 станций).

Замоскворецкая линия:

— участок от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» (одна станция);

— станция «Технопарк»;

— участок от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино» (две станции).

Арбатско-Покровская линия:

— участок от станции «Митино» до станции «Пятницкое шоссе» (одна станция).

Таганско-Краснопресненская линия:

— участок от станции «Выхино» до станции «Котельники» (три станции);

— станция «Спартак».

Бутовская линия:

— участок от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Битцевский парк» (две станции).

Сокольническая линия:

— участок от станции «Юго-Западная» до станции «Потапово» (восемь станций).

Некрасовская линия:

— восемь станций.

Большая кольцевая линия:

— 31 станция.

Троицкая линия:

— участок от станции «ЗИЛ» до станции «Новомосковская» (11 станций).

На Московском центральном кольце открыта 31 станция, на четырех Московских центральных диаметрах — 138, из которых 54 являются пересадочными на станции метро, МЦК и МЦД.

Кроме того, открыты (в том числе после реконструкции) электродепо «Митино», «Братеево» (вагоноремонтный завод), «Печатники», «Выхино», «Планерное», «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево», «Владыкино», «Руднево», «Сокол», «Аминьевское», «Южное» («Братеево-2»), «Столбово».