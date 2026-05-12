В Восточном округе завершено благоустройство парка «Янтарная горка». «Вечерняя Москва» узнала, какой стала зеленая зона.

© Вечерняя Москва

Благоустройство парка проходило в несколько этапов, основной из которых завершился осенью прошлого года. В первую очередь специалисты занялись обустройством детских площадок и спортивных зон. После обновления здесь появились фитнес-станция с турниками, боксерской грушей, комплексами для воркаута, силовыми и кардиотренажерами на все группы мышц. Тренироваться можно в любую погоду, поскольку все тренажеры разместили под навесом.

— У нас появились и беговые дорожки, которых раньше не хватало, — рассказал житель района Богородское Сергей Андреев, чей дом расположен недалеко от парка. — Теперь пробежки стали комфортнее.

На детских площадках установили батуты, зоны для развития мелкой моторики и многоуровневые горки с переходами. Игровую зону сделали более разнообразной по просьбе местных жителей — раньше в парке не хватало аттракционов. Их уже оценили девятилетняя Оля Левина и ее подруги, которым полюбилась новая площадка.

— Очень классный аттракцион в виде магнитофона, — говорит Оля.

Особое внимание специалисты уделили и дополнительному озеленению парка. Здесь высадили липы, яблони, гортензии. Эти растения позволяют создать тень, чтобы в жаркие дни отдыхающие могли укрыться в тени от зноя.

В праздничные майские дни на территории парка прошли разные семейные мероприятия — их центром впервые стал небольшой амфитеатр, который обустроили в парке в прошлом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Алешин, префект Восточного административного округа Москвы: