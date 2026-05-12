«Активные граждане» выберут лучшие весенние кадры «Мосфото»

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучшие фотографии Москвы, которые этой весной были опубликованы в медиабанке «Мосфото». Участникам предлагают выбрать самые яркие снимки по четырем темам — это «Виды Москвы», «Москва культурная», «Москва фестивальная» и «Москва спортивная». В каждой из них можно отметить до пяти работ.

Номинацию «Виды Москвы» посвятили кадрам столичных парков, проспектов, бульваров и других городских пространств. В нее вошли фотографии первоцветов, панорамы вечерней столицы и Москвы-реки. На снимках из категории «Москва культурная» запечатлены музейные и выставочные экспозиции, а также сцены из постановок театров.

Репортажные работы с ярких городских мероприятий, которые состоялись в столице этой весной, собраны в номинации «Москва фестивальная». Кроме того, в голосовании представлены кадры спортивной жизни мегаполиса, в том числе с забегов, тренировок и ледового шоу.

Коллекция снимков, выбранных «активными гражданами», появится на «Мосфото» в специальном альбоме. За участие в голосовании начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность. Все способы применения баллов доступны на сайте.

Возможности медиабанка «Мосфото»

Медиабанк «Мосфото» — это бесплатная онлайн-платформа, где собраны фотографии и видеоролики, посвященные жизни столицы. Контент структурирован по тематическим рубрикам, среди которых «Парки», «Улицы», «Панорамы», «Транспорт», «Здоровье», «Мода», «Образование», «Спорт» и «Профессии». Отдельные коллекции посвящены крупным городским мероприятиям: фестивалям, выставкам и другим событиям.

В специальной рубрике «Культура» можно найти снимки с главных спектаклей, выставок и других событий. Рядом с фотографиями расположена ссылка на сервис «Мосбилет», где есть описание мероприятия и возможность сразу купить билет на определенную дату.

Благодаря присоединению сервиса к городской программе лояльности «Миллион призов» москвичи могут заказывать билеты в столичные театры и получать баллы «Мосбилета» за каждый оформленный заказ. В дальнейшем их можно использовать для оплаты в сервисе до 20 процентов стоимости новых билетов на спектакли. Баллы «Мосбилета» будут начислены пользователям «Миллиона призов», заранее авторизовавшимся в сервисе с помощью учетной записи mos.ru уровня «Стандартная» или «Полная».

Все медиаматериалы «Мосфото» доступны для просмотра, скачивания и публикации в социальных сетях и на других ресурсах. При использовании контента необходимо указывать в качестве источника mos.ru.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше 7,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений москвичей. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

