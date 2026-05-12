Москвичи поддержали восстановление скульптур здания на Большой Дмитровке

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное судьбе дома 2 на пересечении Большой Дмитровки и Театрального проезда. Жителям столицы предложили решить, стоит ли возвращать на фасад здания утраченные в середине прошлого века скульптуры спортсменов. Своим мнением поделились 155 тысяч человек.

Подавляющее большинство — 80,9 процента — высказалось за возвращение исторического облика дома, против этого — 4,7 процента, а 14,4 процента проголосовавших доверились в этом вопросе специалистам. Теперь архитекторы приступят к детальной проработке проекта по воссозданию скульптур.

Ранее фигуры атлетов, выполненные в классическом стиле, располагались в высоких полукруглых нишах фасада. Их автором являлся скульптор Арменак Степанянц. Считается, что моделью для одной из статуй стал цирковой артист и преподаватель Александр Ширай.

В 1950-х годах фигуры физкультурников пришлось демонтировать из-за плохого технического состояния. Спустя десятилетия появилась возможность восстановить архитектурный замысел. В работе над возвращением скульптур специалистам помогут не только архивные документы, но и сохранившиеся в Москве аналоги: похожие статуи украшают дворы на Дмитровском шоссе (дом 59, корпус 1) и улице Маршала Василевского (дом 13, корпус 1). При воссоздании фигур размером чуть выше человеческого роста специалисты применят современные технологии и долговечные материалы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее в Москве в рамках программы капитального ремонта обновили почти 25 жилых домов с пинаклями. Как уточнили в Комплексе городского хозяйства, речь идет о зданиях с декоративными башенками, которые придают фасадам выразительность. Работы позволили сохранить архитектурные особенности и повысить комфорт для жителей.