Участок метро от «Строгино» до «Пятницкого шоссе» открыли

С 5:30 утра 12 мая открыт участок Арбатско-Покровской линии метро от «Строгино» до станции «Пятницкое шоссе», сообщил Дептранс Москвы.

Там отмечали, что временное закрытие было необходимо для строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии. Во время него также обновили системы на станциях участка: провели диагностику путей, инженерных и электронных комплексов, а также элементов освещения.

Участок не работал с 30 апреля. Были закрыты станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе». При этом закрытие должно было закончиться 8 мая.