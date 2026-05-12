На Садовом кольце в Москве временно ограничат движение 16 мая

В Москве 16 мая введут временные ограничения движения транспорта в связи с проведением Московского мотофестиваля. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

С 12:50 для проезда автомобилей закроют внешнюю сторону Садового кольца, а также ряд прилегающих улиц и участков. Ограничения затронут улицы Косыгина, Большую Дорогомиловскую и Смоленскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, Бородинский мост и съезды в сторону набережной Тараса Шевченко.

В ведомстве уточнили, что движение будут открывать постепенно после прохождения колонны мотоциклистов.

Кроме того, временные перекрытия введут на Университетской площади. С 14 по 17 мая ограничения будут действовать в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. Отдельные участки площади также закроют 15 и 16 мая, а на улице Косыгина 16 мая движение ограничат от Мичуринского проспекта до дома №20.

Помимо этого, на нескольких участках с 14 по 17 мая временно запретят парковку автомобилей.