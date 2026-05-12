Ставший фигурантом дела о коррупции мэр Уфы Мавлиев госпитализирован
Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий, госпитализировали из-за боли в сердце, заявил его адвокат Марат Самойлов.
«Утром Мавлиева увезли... в республиканскую клиническую больницу», — цитирует адвоката РИА Новости.
Супруга Мавлиева рассказала, что он жаловался на боль в сердце и плохое самочувствие.
Верховный суд Башкирии ранее отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июня.
В конце апреля Следственный комитет России сообщил о задержании мэра Уфы Радмира Мавлиева по подозрению в должностных и коррупционных преступлениях.