Ставший фигурантом дела о коррупции мэр Уфы Мавлиев госпитализирован

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий, госпитализировали из-за боли в сердце, заявил его адвокат Марат Самойлов.

«Утром Мавлиева увезли... в республиканскую клиническую больницу», — цитирует адвоката РИА Новости.

Супруга Мавлиева рассказала, что он жаловался на боль в сердце и плохое самочувствие.

Верховный суд Башкирии ранее отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июня.

В конце апреля Следственный комитет России сообщил о задержании мэра Уфы Радмира Мавлиева по подозрению в должностных и коррупционных преступлениях.