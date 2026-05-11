Московские школьники изучат столицу

Для московских школьников 5–7 классов вводится новый курс по истории столицы, разработанный ведущими экспертами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа охватит период от основания города до наших дней. Пятиклассники изучат Москву до XVI века, шестиклассники — до начала XX века, а семиклассники сосредоточатся на новейшей истории.

Учебные пособия дополнены электронными версиями с интерактивными материалами и маршрутами для экскурсий. Среди ключевых рубрик — «Загадки Москвы», «Что скрывают названия?», «Москва и москвичи».