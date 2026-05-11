Восьмичасовая пробка парализовала Ярославское шоссе в Москве

Москвичи, возвращавшиеся в столицу перед началом рабочей недели, попали в многокилометровый затор на Ярославском шоссе. По данным РЕН ТВ, время ожидания в пробке достигло восьми часов. Автомобилисты стоят начиная от Вихрево возле Сергиева Посада и до посёлка Лесной Пушкинского района. Таким образом, протяжённость затора составила десятки километров.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в первой половине дня, когда основной поток машин хлынул в Москву. Люди застревали в «мёртвых» пробках практически на всём протяжении трассы. Многие водители жаловались на отсутствие движения в течение нескольких часов. Причины затора традиционны для постпраздничных дней — массовое возвращение дачников и туристов.

Это не первый случай серьёзных затруднений на въездах в Москву за последние дни. Напомним, 8 мая из-за больших пробок на северо-западе столицы москвичи простояли в заторах около двух часов. Тогда проблемы были связаны с ремонтными работами и высоким трафиком перед длинными выходными. Однако нынешняя ситуация на Ярославском шоссе оказалась значительно более масштабной по времени ожидания.

Автомобилистам рекомендуют по возможности перенести поездки на более поздний вечер или раннее утро, а также пользоваться общественным транспортом — электричками от Сергиева Посада и Пушкино. Специалисты прогнозируют, что пробка на Ярославке сохранится до позднего вечера, пока основной поток машин не рассосётся. Водителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать дистанцию.