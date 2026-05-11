Высадку виолы на столичные клумбы завершили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по высадке саженцев виолы на столичные цветники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. Саженцы виолы украсили сквер на площади Гагарина, парк Победы на Поклонной горе, Пушкинский сквер, Аллею Героев космоса и другие знаковые объекты. Кроме того, цветы высадили вдоль Ленинского и Кутузовского проспектов, Рублeвского шоссе и ряда ключевых магистралей города», – приводятся в сообщении слова Петра Бирюкова.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства обозначил, что в парке Победы на Поклонной горе появились цветники в виде цветочных часов и триколора. Пять тематических арт-цветников, оформленных в честь Года единства народов России, организованы на откосах вдоль Рублeвского и Варшавского шоссе, площади Гагарина и на пересечении ул. Земляной Вал с Николоямской набережной. При выращивании саженцев применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде. В рамках весенней уборки столичные цветники подготовили к новому сезону – очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.