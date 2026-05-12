Москвичам рассказали о грозах и дождливых днях на этой неделе

На этой неделе в Москве могут пройти грозы, однако с высокой точностью их можно спрогнозировать только в дни, когда пойдут продолжительные дожди, рассказал агентству «Москва» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его оценке, самыми дождливыми днями будут пятница и суббота, 15–16 мая — до этого дожди будут носить кратковременный характер, а температура воздуха в основном составит 21–23 градуса. Кроме того, туман, который был в столичном регионе с утра 12 мая, развеется к вечеру сегодняшнего же дня.