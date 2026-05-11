Свыше семи тысяч автобусов и электробусов подготовили к летнему сезону

Наземный городской транспорт Москвы продолжает быть комфортным и безопасным для пассажиров в любое время года. Специалисты Мосгортранса, работающие на эксплуатационных площадках, регулярно проводят техосмотр, необходимое техобслуживание и подготовку транспортных средств к эксплуатации в зависимости от изменений погоды.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, специалисты эксплуатационных площадок Мосгортранса и депо Московского метрополитена завершили подготовку наземного транспорта к лету. Сезонное обслуживание прошли свыше семи тысяч автобусов и электробусов, а также более 550 трамваев.

— Сегодня наземный городской транспорт столицы обслуживает более 780 маршрутов, поэтому мы заботимся о том, чтобы он оставался комфортным и безопасным для пассажиров в любое время года, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Автобусы, электробусы и трамваи полностью переведены на летний режим работы, который продлится до осени и наступления первых похолоданий, — добавил Максим Ликсутов.

Специалисты протестировали климатические системы в салонах автобусов и электробусов Мосгортранса, очистили и заменили фильтры, заправили хладагент. Для более эффективной работы кондиционеров проверили все резиновые уплотнители на дверях, окнах и люках.

В трамваях провели техническое обслуживание систем кондиционирования, а также проинструктировали водителей по работе в меняющихся дорожных условиях.

Более 550 трамваев работает на 36 маршрутах, в том числе Московских трамвайных диаметрах из Метрогородка до метро «Университет» и из Новогиреева в Чертаново. Их обслуживают трамваи с автономным ходом, которые следуют по новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 155, который проходит через четыре округа: ЗАО, САО, СЗАО и ЦАО. Маршрут соединяет районы Пресненский, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Хорошево-Мневники и Хорошевский.