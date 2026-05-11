Синоптик Шувалов: в Москве наступит метеорологическое лето

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о хорошей и тёплой погоде в Москве.

«Хорошая тёплая погода наступит, да совершенно определенно мы уже 13 мая преодолеем рубеж +15 °C, который считается началом метеорологического лета. Что касается температуры, то завтра +16...+18 °C, дальше, в среду по восходящей +21...+23 °C без осадков. В четверг и в пятницу температура такая же, но могут быть кратковременные, летние дожди. Ночные температуры выше +10 °C», — объяснил он.

