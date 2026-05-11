Москвичам пообещали ливни и грозы

Скоротечные ливни и грозы придут в столичный регион до конца недели, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве и Подмосковье в мае возможны две волны «черемуховых холодов» (резких заморозков) — в середине и в конце месяца.

«Показания барометров [в понедельник, 11 мая] немного понизятся и составят 746 мм рт. ст. И на этом «черёмуховые холода» завершатся», — отметил Тишковец.

По его данным, во вторник ожидается небольшой дождь, утром температура будет колебаться от +9° до +12°, в середине дня потеплеет до майской климатической — от +16° до +19°.

«Далее весна встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Прошумят скоротечные ливни и грозы», — уточнил метеоролог.

Тишковец отметил, что к следующим выходным (16-17 мая) установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь.

На фоне этого дневная температура воздуха повысится до летних значений, максимальные термометры покажут до +28°, что соответствует многолетним показателям середины лета, констатировал специалист.