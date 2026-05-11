На фасад дома-самолета в Москве устанавливают отреставрированный барельеф

Отреставрированный барельеф с композицией «Индустрия социализма» авторства скульптора Исаака Менделевича устанавливают на фасад исторического здания на 1-й Фрунзенской улице (дом 3а, строение 1). Объект культурного наследия регионального значения известен как дом-самолет.

Реставраторы также усилили фундамент, провели переборку несущих конструкций и кладки кирпичных наружных стен, по историческим образцам воссоздали окна и витражи исторического здания. Также завершили воссоздание каннелированной поверхности главного фасада.

Все работы проводятся под контролем Мосгорнаследия и в соответствии с согласованным проектом.

Помимо реставрации на территории, примыкающей к дому, провели археологические изыскания, в ходе которых была собрана обширная коллекция предметов быта москвичей XVIII — второй половины XX века: стеклянных флаконов, фрагментов статуэток, посуды и детских игрушек. Артефакты передали в Музей Москвы.

Дом-самолет на 1-й Фрунзенской улице — это уникальный памятник московского конструктивизма с интересной историей. Здание было построено в 1930-х годах как главный павильон Всесоюзной строительной выставки. Проект разрабатывался мастерской братьев Весниных, ярких представителей авангарда, при активном участии первого директора выставки Якова Лернера.

Главный корпус был выполнен в крестообразной форме, напоминающей самолет. Впечатление усиливалось полукруглыми очертаниями корпуса и круглыми окнами технического этажа, имитирующими иллюминаторы. В то время авиация была символом прогресса, поэтому такая архитектура была очень популярна, передает официальный сайт мэра Москвы.

