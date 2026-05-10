Москвичам назвали сроки появления туч комаров

Первые комары появятся в Москве уже к середине месяца, а массовое нашествие стоит ожидать в конце мая — начале июня.

Об этом заявил кандидат биологических наук Павел Глазков, передает агентство «Москва».

Это связано с температурой: комарихи откладывают яйца в воду, и чем теплее, тем быстрее развиваются личинки — от двух до четырeх недель. По моим предположениям, массовый выплод взрослых насекомых из личинок произойдет как раз в конце мая — начале июня Павел Глазков кандидат биологических наук

По словам биолога, численность комаров в 2026 году может быть выше из-за благоприятной зимовки: эта зима была снежной и стабильной. Поэтому, считает эксперт, комары «отлично перезимовали».

Для защиты от насекомых Глазков порекомендовал использовать не репелленты, которые действуют недолго и быстро смываются, а плотную одежду и накомарник.

Особую опасность комары представляют на юге России, где они переносят лихорадку Западного Нила, предупредил специалист. Он подчеркнул, что особенно внимательными стоит быть в Волгоградской и Астраханской областях, где насекомые передают болезнь от птиц к человеку.