В столице заменяют системы отопления жилых домов в рамках капремонта

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене внутридомовых систем отопления в ходе капитального ремонта многоквартирных домов.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового, чтобы обеспечить полную готовность этой категории жилых домов», — рассказал Петр Бирюков.

Своевременная и качественная замена отопительных приборов — залог комфорта и безопасности квартир москвичей. В этом году в рамках программы обновят внутридомовые системы центрального отопления в 725 домах. При капитальном ремонте заменяют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, различные соединительные элементы, а также отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования.

Таким образом специалисты осуществляют комплексный ремонт инженерных систем и гарантируют безаварийную работу в зимний период. После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводят ее комплексную опрессовку под контролем ресурсоснабжающей организации.

При проведении капремонта используют исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливают российские биметаллические радиаторы, имеющие высокие показатели энергоэффективности.