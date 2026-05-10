Собянин рассказал о новом курсе по изучению истории Москвы для школьников

Новый курс по изучению истории Москвы, разработанный ведущими историками и педагогами для учеников пятых–седьмых классов, ввели в столичных школах.

Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В пятом классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины XVI века, в шестом — с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории — ее проходят в седьмом классе, — уточнил он.

В учебниках множество иллюстраций, исторических карт с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности. Среди ключевых рубрик — «Загадки Москвы», «Что скрывают названия?», «Москва и москвичи». Из них школьники узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города.

Дополнением курса стала электронная версия учебника, которая доступна по QR-коду и на портале моямосква.онлайн. В ней много материалов, в числе которых увлекательные экскурсионные маршруты по историческим местам. Учебное пособие прошло экспертизу научных институтов и лучших педагогов Москвы.

— Развитие образовательных программ и формирование интереса к истории и культуре родного города — одна из задач проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети», — отметил глава города в МАКС.

7 мая Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовала расширенная программа профориентации для учеников 10-х и 11-х классов, а также для девятиклассников, участвующих в проекте с 2023 года. Новая программа, разработанная для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей, состоит из пяти этапов.