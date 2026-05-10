Собянин: В столичных школах ввели новый курс по изучению истории Москвы

Новый курс по изучению родного края введен в столичных школах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс». «В столичных школах введeн новый курс по изучению родного края. Он разработан для учеников пятых – седьмых классов при участии ведущих московских историков и педагогов», – написал мэр. По его словам, в пятом классе ребята изучают историю города с древнейших времeн до середины XVI века, в шестом – с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории – еe проходят в седьмом классе. В учебниках много иллюстраций, исторических карт с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности. «Среди ключевых рубрик – «Загадки Москвы», «Что скрывают названия?», «Москва и москвичи». Из них ребята узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города. Дополнением курса стала электронная версия учебника – она доступна по QR-коду и на портале моямосква.онлайн. В ней много материалов, в том числе увлекательные экскурсионные маршруты по историческим местам. Учебник прошeл экспертизу научных институтов и лучших педагогов Москвы», – плдчеркнул Сергей Собнин.