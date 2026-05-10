В Москве стартовали работы по замене асфальта на Третьем транспортном кольце

Асфальт заменят на четырех больших участках Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В этом году запланированы работы на четырех участках.

Так, ведутся уже работы на Тульской эстакаде с прилегающими съездами и в Кутузовском тоннеле, включая развязки. Летом обновят дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов, включая съезды, до Остаповского проезда, и на Автозаводском мосту.

Основная причина работ, по словам Бирюкова, образование колейности.

"Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, - подчеркнул Петр Бирюков. - Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик".

Работы идут в несколько этапов, сначала снимают старое покрытие, ремонтируют основу, а потом кладут новое покрытие.

На завершающем этапе наносят дорожную разметку.

Во время ремонта используют только новые технологии и материалы: асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.