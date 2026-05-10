В Музее Победы проведут викторину о завершении Крымской наступательной операции

12 мая Музей Победы проведет викторину, приуроченную ко Дню победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции.

Присоединиться к командной игре могут все желающие, для этого необходима предварительная регистрация.

— 12 мая 1944 года завершилась Крымская стратегическая наступательная операция, в ходе которой за 35 суток был освобожден от оккупации Крымский полуостров – важный стратегический плацдарм на Черноморском театре военных действий, и разгромлена оборонявшая его немецкая 17-я армия генерал-полковника Э. Енеке. В честь этого события с 2023 года 12 мая признано Днём воинской славы России, — отметили в Музее Победы.

Команды участников ждут шесть раундов интеллектуальной игры с вопросами различного формата и сложности. Игроки смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной и расширить свой кругозор. Командам, занявшим три первых места, будут вручены призы от Музея Победы.

Начало: 16.00.