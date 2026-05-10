В столице отреставрировали памятник воспитанникам московских специальных артиллерийских школ

В столице завершили реставрацию памятника воспитанникам московских специальных артиллерийских школ, проявившим мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны.

Этот монумент, объект культурного наследия регионального значения, расположен в самом центре Москвы — на улице Пречистенка (дом 12/2), возле общеобразовательной школы № 1231 имени В.Д. Поленова.

«Памятник воспитанникам московских специальных артиллерийских школ установлен в 1976 году в честь их выпускников. Специальные боевые школы были сформированы еще в 1937 году. Их выпускники в военные годы пополняли артиллерийские училища и впоследствии проявили героизм в Великой Отечественной войне. Монумент представляет собой серую гранитную стелу с горельефами, изображающими офицера и юношей-артиллеристов, и находится перед зданием, где размещалась одна из спецшкол. Поддержание памятников в надлежащем состоянии — это дань уважения героям, защищавшим нашу Родину, и их реставрация, финансируемая в том числе из городского бюджета, является частью государственной политики по увековечению памяти о Великой Отечественной войне», — отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты отреставрировали основание памятника: демонтировали его и выполнили устройство нового фундамента, удалили старый грунт, свинцовые заделки и деструктированное шовное заполнение, провели многочисленные комбинированные расчистки, восполнили утраты камня и шовного заполнения, восстановили недостающие элементы. Также они выполнили качественную биоцидную обработку и гидрофобизацию поверхности памятника, произвели золочение мемориальных надписей, восстановили асфальтовое покрытие по периметру и подпорные стенки, а также благоустроили территорию.

Все работы проводились под контролем Мосгорнаследия в соответствии с согласованным проектом.

На гранитной плите высечены горельефы офицера Красной армии, четырех юношей в военном обмундировании — выпускников школы, уходящих на фронт, и подростка.

Место для установки памятника выбрали не случайно. Он находится перед зданием, в котором в 1938–1941 годах размещалась Вторая московская специальная артиллерийская школа. Авторы монумента — скульптор Олег Коломейцев и художник Юрий Ряховский — были одними из ее выпускников. Их работа напоминает о подвиге молодых людей, которые сразу после обучения ушли на передовую.