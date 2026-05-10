Москвичам рассказали о главной аномалии погоды в мае

Майская погода подготовила для жителей столичного региона несколько сюрпризов, как приятных, так и нет, рассказала журналистам «Аргументов и фактов» главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в начале следующей недели Москва окажется в так называемом «тёплом секторе южного циклона».

Синоптик уточнила, что в понедельник, 11 мая, ожидаются дожди различной интенсивности, в ночное время — грозы. Столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +15° до +17°.

12 мая существенных осадков не ожидается, заметила метеоролог. Она добавила, что 12 и 13 мая погода будет теплой, воздух прогреется до +23°.

Вместе с тем, в мае все еще возможны «черёмуховые холода» — резкие перепады температур, заморозки, сильный ветер, град. Предположительно, первая волна заморозков придет в середине мая, вторая — в конце месяца.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, в свою очередь, что с окончанием выходных завершатся и «черёмуховые холода».

По его данным, 11 мая в Центральной России будет пасмурно и дождливо, ночью от +6° до +9°, днем от +11° до +14°.

Синоптик заметил, что на следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы (от +15° до +20°), «в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно».