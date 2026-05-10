Москвичам назвали сроки возвращения тепла

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки возвращения тепла в Москву. По данным синоптика, черемуховые холода в российской столице завершатся с окончанием выходных, передает РИА Новости.

Специалист указал, что весна уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. Тишковец допустил, что до конца этого месяца в Москве будет в основном только 20-градусное тепло.

До этого сообщалось, что лето в 2026 году начнется в Москве на три недели раньше климатических сроков. Эксперты предупредили, что подобная аномалия может обернуться для столичных жителей холодным июнем.

Еще раньше ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова подчеркнула, что купальный сезон в Москве стартует не раньше конца мая.