Фламинго вышли на Большой пруд Московского зоопарка

Красные и розовые фламинго после зимнего перерыва вышли на Большой пруд на старой территории Московского зоопарка. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

© Вечерняя Москва

— Всю зиму в теплом вольере фламинго поддерживалась комфортная температура около плюс 15 градусов, поэтому в начале мая наши подопечные вышли на свежий воздух. Они отлично перенесли переезд на пруд и уже радуют гостей зоопарка своим великолепием, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Фламинго — это колониальные птицы, которые с 2000 года строят гнезда, размножаются и выкармливают птенцов в зоопарке. Розовые фламинго поселились на берегу пруда рядом с авиарием, а красные расположились напротив вольера с красными волками, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка поселились редкие австралийские попугаи какаду инка. В учреждении сообщили, что птицы прибыли летом, прошли карантин и только в апреле стали доступны для наблюдения в уличных вольерах.