В центре Москвы прошел флешмоб в честь Дня Победы

Флешмоб в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Международный флешмоб состоялся на Старом Арбате. Как передает корреспондент российского информационного агентства, большое количество участников мероприятия вместе развернули 81-метровую георгиевскую ленту под песни, посвященные Великой Отечественной войне.

После мероприятия начался концерт в честь Дня Победы, на котором с приветственным словом к собравшимся обратились директор фонда «Спорт начинается с детей» Диана Полонская и замглавы МИД России Александр Алимов.

Ранее сообщалось, что на шествие «Бессмертного полка» в городах Приднестровья собрались 105 тысяч человек. При этом всего в Приднестровье проживают около 455 700 человек.