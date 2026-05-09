В Москве сняли все ограничения движения после празднования Дня Победы
Московский департамент транспорта сообщил, что все ограничения движения в Москве сняты.
В субботу, 9 мая, из-за мероприятий в честь Дня Победы перекрывали ряд улиц и набережных в центре города, но теперь движение открыли.
«Все перекрытия сняты. Движение открыто», — сообщили в Telegram-канале Дептранса.
9 мая в Москве на Красной площади прошёл парад по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT вёл прямую трансляцию парада.