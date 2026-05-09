Электробусы вышли на маршруты в двух округах Москвы

Электробусы заменили автобусы на маршрутах 88 и 488 в двух округах Москвы.

Они подъезжают к шести станциям рельсового каркаса, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

— Еще 15 современных электробусов вышли на 2 маршрута столицы. Инновационные машины российского производства сокращают влияние на окружающую среду и делают поездки пассажиров еще комфортнее, — отметил Ликсутов.

Соответствующие маршруты охватывают Северное Тушино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Щукино и Сокол. Электробусы останавливаются рядом с поликлиниками, образовательными учреждениями и парками. При этом маршрут 488 работает только по будням.

Ранее в Москве электробусы вышли на маршрут № 155, который проходит через четыре округа: ЗАО, САО, СЗАО и ЦАО. Маршрут соединяет районы Пресненский, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Хорошево-Мневники и Хорошевский.

Также из Краснознаменска до МЦД Лесной Городок тоже теперь можно доехать быстрее. На этом направлении количество рейсов увеличили более чем в 1,5 раза.