Ограничения работы мобильного интернета в Москве сняты

Минцифры России сообщило в официальном канале в «Максе» о снятии ограничений на работу мобильного интернета и SMS в Москве, которые вводили из соображений безопасности во время празднования Дня Победы.

В ведомстве уточнили, что операторы связи уже восстанавливают абонентам доступ к привычным сервисам.

Также в Минцифры отметили, что пока продолжает действовать так называемый «белый список» сайтов. Полный доступ ко всем ресурсам должен восстановиться после 13:00.

23 апреля Владимир Путин впервые прокомментировал отключения интернета в России. По его словам, силовики принимают такие меры во время работы по предотвращению терактов — и предварительное информирование общественности может «нанести ущерб оперативной разработке», ведь «преступники тоже все слышат».

При этом глава государства попросил правоохранителей «хотя бы по результатам работы» объяснять россиянам, почему пропадала сеть. Путин подчеркнул, что оптимальное решение ситуации необходимо найти в диалоге между правоохранителями и гражданскими органами власти.