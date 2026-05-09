Билеты с символикой 9 Мая поступили в продажу в метро Москвы

Тематический билет «Единый» с символикой Дня Победы выпустили в Москве.

© Вечерняя Москва

Об этом в субботу, 9 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— «Победа!» — на тематическом «Едином». Ко Дню Победы выпустили тематический билет «Единый» с символикой 9 Мая, — говорится в публикации.

Его можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях метро, уточнили в Telegram-канале ведомства.

7 мая в пресс-службе Дептранса столицы сообщили, что тематическую карту «Тройка» выпустили ко Дню Победы. В оформлении использовали символику 9 Мая. Купить «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Также в Московском метрополитене состоялся запуск традиционного тематического поезда, подготовленного специально ко Дню Победы. В этом году художественное оформление состава выполнено в оранжево-красных и голубых тонах. В оформлении были использованы знаковые фразы о Великой Победе.