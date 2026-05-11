Синоптики предупредили москвичей о дождливой и пасмурной погоде 11 мая

В понедельник, 11 мая, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, утром и днем будет идти дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 4–8 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–4 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Постепенное потепление ожидается в Московском регионе после похолодания в праздничные выходные. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, 12 мая в столице и Подмосковье температура ночью составит от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем — от плюс 16 до плюс 21 градуса. 13 мая ночью прогнозируется до 13 градусов, днем воздух прогреется до 23 тепла.

Рекордно теплая для мая погода покинула столичный регион. Согласно прогнозу синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, 30-градусная жара вернется в Москву только в июне. В мае ожидается температура в пределах климатической нормы для последнего весеннего месяца. На текущей неделе в городе все же потеплеет, но жары ждать не стоит, заверил синоптик.