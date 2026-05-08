Синоптик предупредил о резком похолодании на выходных в Москве

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что на выходных в Москве и Подмосковье ожидается заметное похолодание после недавней жары.

В беседе с «Радио 1» синоптик рассказал, что в регионе установится облачная погода с небольшими дождями, а дневная температура опустится до +16 °C.

По его словам, главной особенностью станет резкий контраст с почти летним теплом, которое наблюдалось в предыдущие дни.

В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с aif.ru уточнил, что 9 Мая в Москве существенных осадков не ожидается.

Кроме того, специалист предупредил метеозависимых людей о перепадах атмосферного давления в праздничные выходные.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Центральной России в этом году не было традиционных «черёмуховых холодов», а вместо них наблюдалась аномально тёплая погода.