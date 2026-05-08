Ветеранов метро поздравили с Днем Победы в электродепо «Северное»

В электродепо «Северное» ветеранов метро поздравили с Днем Победы. В 1943 году именно отсюда на фронт отправился бронепоезд «Московский метрополитен». Он сыграл немалую роль в битве на Курской дуге.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов к обелиску. Также в рамках торжественной части для ветеранов выступил Академический хор Московского метро в сопровождении Оркестра Министерства транспорта Российской Федерации.

— В годы войны почти три тысячи работников Московского метрополитена ушли на фронт. Многие из них погибли в боях. Другие помогали стране на трудовом фронте или продолжали перевозить людей. Сегодня на территории «Северного» расположена стела с именами погибших работников метро. Продолжим и дальше чтить память тех, кто в страшные времена боролся за мир и прошел через нечеловеческие испытания, — сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

6 мая заммэра столицы рассказал, что вблизи выхода № 1 на станции метро «Маяковская» и в аванзале станции «Курская» установили стены памяти с именами работников Московского метрополитена, защищавших свою страну в годы Великой Отечественной войны.