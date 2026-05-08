Сотовые операторы напомнили москвичам об ограничении связи в столице 9 мая

Сотовые операторы предупредили жителей и гостей Москвы о том, что для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, могут ввести ограничения работы мобильного интернета, СМС и «белых списков».

— Чтобы оставаться на связи, рекомендуем использовать Wi-Fi и голосовые звонки, — говорится в сообщении, которое получили абоненты.

Кроме того, с 05:30 и до окончания мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, станции столичного метрополитена «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал включить все российские банки в «белые списки» Минцифры для сохранения равных условий конкуренции. Парламентарий отметил, что в Центробанке поддержали эту инициативу.

7 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство России не рассматривает меры поддержки и компенсации для бизнеса из-за отключений мобильной связи.