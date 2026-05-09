Потепление придет в Москву и Подмосковье

Постепенное потепление ожидается в Московском регионе после похолодания в праздничные выходные.

Об этом в субботу, 9 мая, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Рабочая неделя у нас начинается с облачной погоды с прояснениями, (ожидается — прим. «ВМ») небольшой кратковременный дождь, — отметила она.

По словам Макаровой, 12 мая в столице и Подмосковье температура ночью составит от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем — от плюс 16 до плюс 21. 13 мая ночью прогнозируется до 13 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23.

Она уточнила, что с четверга по выходные включительно в столичном регионе будет облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь, передает Интерфакс.

Рекордно теплая для мая погода покинула столичный регион. Согласно прогнозу синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, 30-градусная жара вернется в Москву только в июне. В мае ожидается температура в пределах климатической нормы для последнего весеннего месяца. На следующей неделе в городе все же потеплеет, однако жары ждать не стоит, заверил синоптик.