Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Еще два украинских беспилотных летательных аппарата было сбиты силами противовоздушной обороны над Московским регионом.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.

Накануне дрон ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий в Пермском крае. Еще несколько коптеров удалось сбить. Кроме того, дроны Украины попытались ударить по объектам гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

Украинская армия также атаковала Пермский край 29 апреля — тогда после удара на одном из местных заводов начался мощный пожар. Горожане жаловались на клубы черного дыма, которые заволокли небо, а также на «нефтяной дождь» вроде того, который прошел в Туапсе.