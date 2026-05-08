Работу станций метро в центре Москвы ограничат 9 мая

С 05:30 субботы, 9 мая, и до окончания мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

© Вечерняя Москва

Кроме того, во время праздничных мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метрополитена по требованию правоохранительных органов.

— В период праздников будет усилена безопасность на транспорте, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метрополитеном и требования сотрудников, — передает сайт ведомства.

В тот же день представители Дептранса сообщили, что участок Арбатско-Покровской линии между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» будет закрыт еще три дня — он станет доступен пассажирам 12 мая. В это время они смогут воспользоваться бесплатными автобусами и станциями Таганско-Краснопресненской линии.