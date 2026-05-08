Загруженность дорог Москвы вечером достигла восьми баллов

Вечером пятницы загруженность дорог в Москве составила восемь баллов, при этом движение особенно затруднено на центральных улицах и крупных магистралях.

Загруженность дорог Москвы вечером 8 мая достигла 8 баллов из 10, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс пробки». По состоянию на 17:30 движение осложнено в центре города, на Садовом кольце, отдельных бульварах, а также местами на Третьем транспортном кольце. На набережных и по МКАД также фиксируются значительные заторы, особенно на вылетных магистралях в сторону области.

Центр организации дорожного движения сообщает, что средняя скорость транспорта по городу составляет 24 км/ч. К наиболее проблемным участкам относятся внешняя сторона МКАД в районе Алтуфьевского шоссе, Ленинградское шоссе по направлению из центра от метро «Аэропорт» до МКАД, а также Московский скоростной диаметр от улицы Сельскохозяйственная до МКАД.

В связи с предстоящими майскими праздниками власти Москвы рекомендуют автомобилистам выезжать за город до 13:00 или после 21:00, чтобы избежать длительных задержек и сэкономить время в пути.

